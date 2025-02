Premios Oscar 2025: los orígenes y las fascinantes curiosidades detrás de la emblemática ceremonia

Los primeros premios

¿Cuáles fueron los primeros galardones otorgados? La estatuilla de Mejor Actor fue para Emil Jannings por sus papeles principales en las películas mudas The Way of All Flesh (1927) y The Last Command (1928). Mientras que la mejor película fue Wings, una cinta muda de 1927 que contaba la historia de dos pilotos enamorados de la misma mujer. La producción de la película costó 2 millones de dólares, lo que la convirtió en la película más cara de su época. Hasta el estreno de The Artist en 2012, Wings fue la única película muda que ganó el premio a mejor film.