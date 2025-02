Horacio Rodríguez Larreta recordó la interna presidencial con Patricia Bullrich

“Tomé un sano equilibrio de no caer en el flagelo extremo, pero tampoco en pensar que era un contexto del mundo y de posiciones más extremas. Hice cosas que estuvieron mal”, señaló en alusión al posterior triunfo de Javier Milei. “Tuve momentos muy duros para mí. Me refugié mucho en mi familia y mis amigos de toda la vida. Me dejé mimar, no me aislé y fui saliendo de a poco”, recordó.