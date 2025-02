Macri no asistirá al discurso de Milei ante el Congreso

Mauricio Macri no asistirá el próximo sábado a la Asamblea Legislativa donde el presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso. Fuentes cercanas al ex mandatario aseguran que no han recibido una invitación formal por parte de la Casa Rosada para participar en el evento. Esta ausencia se produce en un contexto de creciente tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, especialmente tras la reciente designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, decisión que ha generado divisiones internas en el macrismo.