Cómo funciona Alexa Plus, el nuevo modelo de IA de Amazon

El lanzamiento de Alexa por parte de Amazon allá por 2014 tuvo el objetivo de convertirse en el estándar de entre los asistentes de voz. Casi 11 años después, continúa siendo de gran ayuda entre los usuarios y se posicionó como uno de los asistentes más solicitados del mercado, compitiéndole cabeza a cabeza a Siri, el de Apple. Recientemente, la compañía fundada por Jeff Bezos anunció el lanzamiento de Alexa Plus, una nueva variante del asistente de voz que se nutre de inteligencia artificial generativa, con un resultado mucho más útil. Alexa Plus se oficializó el 26 de febrero y saldrá a la venta en el mes de marzo, con un costo de U$S 20, aunque desde la compañía anunciaron que para los suscriptores de Amazon Prime el servicio de este asistente será gratis.