Montaldo pidió a los padres reflexionar sobre la conducta de sus hijos en el "último primer día"

La ministra mencionó que, según los registros del año pasado, la cantidad de estudiantes que participaron en el UPD en estado de ebriedad fue menor, pero la preocupación sigue vigente. "Me aflige que siga existiendo la oferta de estos eventos. Vamos a lo remedial, pero hay que atacar el problema de fondo. ¿Qué clase de padre permite esto? ¿Los organizadores de estas fiestas no tienen familia, no les importa la sociedad?".