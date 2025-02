Tucumán sumó las Taser a su lucha contra el crimen: ¿cuáles son sus ventajas?

En muchos países, el uso de armas no letales ha demostrado ser una estrategia efectiva para reducir la violencia en enfrentamientos entre delincuentes y fuerzas de seguridad. "En Estados Unidos, por ejemplo, el uso de armas no letales como la Taser ha contribuido a reducir en un 40% los casos de muertes en intervenciones policiales", señaló Adler. Sin embargo, el experto advirtió que su uso no está exento de riesgos, ya que en el 8% de los casos pueden producirse lesiones por caídas bruscas.