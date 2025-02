Moratoria previsional de Anses: ¿cómo tramitarla antes de su vencimiento?

¿Qué sucede si no se accedo a la moratoria antes del 23 de marzo?

Quienes no realicen el trámite antes de la fecha límite deberán demostrar que cumplieron con los 30 años de aportes durante su vida laboral. Si no pueden hacerlo, al alcanzar la edad jubilatoria no podrán acceder a una prestación contributiva.