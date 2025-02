El final de la moratoria previsional, Ley 27.705

El sistema previsional seguirá vigente con la única moratoria que no tiene fecha de caducidad y hasta ahora no se puso en duda su continuidad: ley 24476, que si bien es cierto permite completar años de aportes faltantes a quienes no completan los 30 años necesarios, tiene limitación interna que permite completar pocos años de aportes; desde los 18 años de edad de las personas hasta el mes de septiembre de 1993.