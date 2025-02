Investigación de la UIF: una férrea defensa a la gestión de gobierno

Gerónimo Vargas Aignasse: “son operaciones mediáticas”

Al legislador oficialista, Gerónimo Vargas Aignasse, no deja de sorprenderle, según dijo, “la irresponsabilidad y falta de honestidad intelectual, por parte de los opositores (Roberto) Sánchez, (Mariano) Campero, (Paula) Omodeo y hasta el mismo Lisandro Catalán, que hace más de 20 años no vive en Tucumán, ni domicilio electoral tiene y mucho menos conoce el interior y su gente”. “Son incoherentes e irresponsables sus afirmaciones. Por un lado hablan de desfalco y desvío de fondos asegurando que saben, conocen y les consta que esto sucedió; sin embargo, no denuncian penalmente, pero, por otro lado, dicen que van a solicitar informes en la Cámara de Diputados, es decir reconocen no tener la información necesaria, pero afirman que los hechos ocurrieron, o al menos sus hipotéticas consecuencias”, continuó. Vargas Aignasse les pidió que dejen de lado “las operaciones mediáticas y, si a los opositores les consta que hubo desfalco, que hagan la denuncia en el juzgado federal correspondiente, pero antes sería bueno que les informen a los tucumanos qué hicieron en el Congreso o en la Nación, qué trajeron de bueno para Tucumán o los tucumanos. La respuesta es sencilla, absolutamente nada”. “Necesitan de un carpetazo preelectoral para aparecer en los medios buscando notoriedad”, finalizó el legislador.