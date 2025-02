Usurpaciones en El Mollar: rechazan la impugnación a involucrados

"Un atropello"

En el mismo sentido se explayó Daniel Bulacio, defensor de Garay, Herrera y Argañaraz. El abogado sostuvo que con la medida dictada se afectó el derecho de propiedad de sus representadas, ya que compraron los inmuebles hace más de 20 años y que, de un momento para otro, se los quieren quitar. “Hubo un atropello. Tendrían que haber realizado un relevamiento socioambiental, ir casa por casa para ver quiénes viven en esos inmuebles. Verificar qué papeles tienen, constatar desde qué año están viviendo allí, pero no se realizó nada de eso. Lamentablemente en la sentencia que estamos recorriendo no se hizo una valoración ni una descripción; únicamente se toma como fundamento la orden de no innovar, medida que nunca fue notificada a mis clientes”, afirmó.