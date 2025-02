La Cámpora disparó contra Kicillof tras el anuncio de la creación de su frente político

“He visto, además, que uno de los integrantes del MDF que usted conduce es el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, quien hace poco más de un año rompió el bloque de concejales en nuestra ciudad de Lanús, cómo lo ha hecho en otros municipios peronistas, la cual recuperamos luego de 8 años de macrismo. Cuando le pedí en aquel momento que nos ayude a hablar con el intendente de Avellaneda para no dividir al peronismo en Lanús, usted gobernador me contestó que no lo conducía a Ferraresi y no podía hacer nada”, continuó.