Vargas Aignasse critica a la oposición y desmiente acusaciones de desfalco

"No deja de sorprender la irresponsabilidad y falta de honestidad intelectual por parte de los opositores, incluyendo a Lisandro Catalán, quien hace más de veinte años no vive en Tucumán ni tiene domicilio electoral en la provincia", expresó el legislador. Y añadió: "Son incoherentes e irresponsables en sus afirmaciones. Por un lado, hablan de desfalco y desvío de fondos asegurando que les consta, pero no presentan denuncias penales. Por otro lado, dicen que van a solicitar informes en la Cámara de Diputados, lo que implica que no tienen la información necesaria".