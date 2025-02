Partidazo en la Copa del Rey: ¿dónde se podrá ver Barcelona- Atlético de Madrid?

¿Dónde se podrá ver Barcelona - Atlético de Madrid?

La Copa del Rey solía ser una competencia exclusiva de DSports para toda Sudamérica. Sin embargo, al ser un evento exclusivo de Movistar Plus+ desde la ronda anterior, ya no emite esta competencia y, hoy por hoy, no tiene televisación para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Perú y Chile.