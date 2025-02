Gerard Piqué eligió a sus cinco jugadores favoritos y dejó afuera a Lionel Messi

La polémica opinión de Piqué sobre Lamine Yamal: “Ni siquiera jugaría”

El ex arquero español Iker Casillas lanzó un podcast, y su primer invitado fue Gerard Piqué, ex compañero suyo en la selección de España. En medio de la charla, el ex central lanzó una polémica opinión sobre Lamine Yamal, una de las grandes figuras jóvenes del fútbol mundial.