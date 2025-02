Fue una de las figuras en el triunfo de Gimnasia La Plata sobre Atlético Tucumán y fue detenido por violencia de género

Tras ser detenido y trasladado a la comisaría 13 de La Plata, Sosa fue imputado por “privación ilegítima de la libertad y coacción agravada por el vínculo”. Su pareja también hizo un descargo de la situación en sus redes sociales. “Todo se paga y no me importa cuando, así como me arruinaste la cabeza, vas a pagar 1a1. Debería haberme ido hace mucho, tenían razón”, expresó en la red social “X”.