Tucumán: una billetera virtual en la lupa, por trabar el acceso a un usuario

R. denunció que mientras esperaba una solución, los datos personales que tenía en la aplicación se filtraron y un grupo de hackers intentó robarle tanto los datos de acceso a su cuenta de BELO como a la de su cuenta bancaria. “Después de hacer el reclamo por la aplicación recibí una llamada de una persona que se hizo pasar por un empleado del equipo de Sistemas. Me dijo que me tranquilizara, que les dictara el código de validación que llegaría a mi mail, pero como no tenía nada me explicaron que para acreditar mi identidad me harían una videollamada”, contó el hombre.