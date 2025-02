Cartas de lectores: Impuesto a las Ganancias

Cuando uno llega a cierta etapa de la vida piensa en estar tranquilo y más cuando después de toda una vida de trabajo quiere disfrutar de su jubilación. Pero el problema es la voracidad del Estado en recaudar dinero. Durante mi etapa laboral aporte los descuentos de ley para gozar de una merecida, creo yo, jubilación, pero grande mi sorpresa ahora, porque la misma se ve afectada por el famoso impuesto a las ganancias. Ya lo pagué como activo durante muchos años, si te pasabas cinco pesos del imponible te aplicaban la escala, siempre mayor que esos cinco pesos, mi sueldo antes y mi jubilación ahora, nunca fueron ganancia. Ya quisiera tener las ganancias de un diputado o un senador. Mi malestar es con todos los autómatas levanta manos tucumanos que aprobaron la ley por orden o pedido de alguien, ¿acaso nadie pensó sacar de la ley, a los jubilados para que no paguen impuestos a las ganancias? ¿O no pueden hablar porque son obedientes y cumplen lo que se les ordena? Lo que me sacan es el equivalente a dos meses de los remedios normales que tomo. Con políticos así no vamos a ningún lado y eso que ya tenemos 40 años de continuidad democrática y sigue todo lo mismo, solo cambian los rostros. Tanto ajuste, tanto ajuste para qué, si se supone que quito dinero de acá, pero cobro ganancias u otro impuesto para mantener esto otro, ¿Y de dónde salía la plata para mantener lo que se quitó? ¿Acaso no pueden los levantamanos direccionar partidas para quitar este impuesto extorsivo a los jubilados? Ah, capaz que me descuentan porque cobro la pensión de mi señora fallecida; si es eso lo que origina el descuento prefiero tenerla viva a mi lado, ya que no es una pensión gratis: ella aportó 35 y no logró disfrutar de su jubilación porque estaba en trámite. Dejen de perjudicar a las personas que activos aportamos con ese nefasto impuesto para que el país salga adelante y hoy continúan sangrándonos con la voracidad impositiva, para que solo sobresalgan los apellidos de los jerarcas políticos en las obras, en las que ni en cuenta nos tienen, al inaugurarlas, ya que aportamos con este impuesto o pagando los impuestos provinciales para que las hagan y ellos ni un peso pusieron. Encima las posibilidades para disminuir parte de ese descuento son nulas a mi edad. Espero que alguno de nuestros levantamanos autómatas abran la boca y presenten en este período de extraordinarias el quite de ganancias a los jubilados.