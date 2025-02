Atlético Tucumán está golpeado y su próximo rival, noqueado

El equipo de Pusineri tiene mucho en qué pensar, pero su contrincante más. Newell's Old Boys de Rosario llegará con otra derrota a cuestas (ganó un sólo partido de los siete disputados) tras caer ante Barracas Central en uno de los tres partidos de la jornada de lunes. Barracas Central le propinó otro cachetazo a los rosarinos que debutaban bajo la conducción técnica de Cristian Fabbiani. El "Ogro", con buen pasado como jugador en la "lepra", no le encontró la vuelta al partido pese a colocar un esquema ofensivo con tres en el ataque. Encima hubo dos polémicas por penales no cobrados ante el equipo del presidente de la AFA, Claudio Tapia.