Atlético Tucumán tiene en carpeta a dos volantes para reemplazar a Renzo Tesuri

Como segunda opción aparece Esteban Rolon, mediocampista que no tiene lugar en Boca. El jugador surgido en Argentinos la última temporada estuvo a préstamo desde el “Xeneize” en Belgrano y fue titular durante gran parte del torneo, sin embargo en su regreso al club de La Ribera no fue tenido en cuenta por Fernando Gago. Esta segunda opción aparece como potable por la situación del futbolista que en caso de no salir a préstamo a algún club con permiso especial (como es el caso de Atlético) para incorporar fuera de los plazos establecidos por el mercado de pases, se arriesga a quedarse en Boca y, por ende, a no sumar minutos durante esta primera parte de la temporada.