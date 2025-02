Atlético Tucumán: los motivos que explican el paso atrás del equipo en la era Pusineri

El 0-1 contra Gimnasia no dejó jugadores por destacar. Lo revulsivo de Lautaro Godoy, algunas pinceladas de Luis Miguel Rodríguez, el sacrificio de Adrián Sánchez que terminó el partido jugando de lateral, pero no mucho más por destacar. Al contrario, hubo jugadores que estuvieron por debajo de un rendimiento aceptable. Por caso, Brizuela, Ruiz Rodríguez y De los Santos fueron los más bajos. El más llamativo fue el caso de “RRR” que venía de dos partidos en alto nivel y, frente al “Lobo” fue inofensivo. No se impuso en el juego aéreo ni con su velocidad. Atlético, y sobre todo Pusineri, necesita de él para generar desequilibrio en el ataque. Otros de los que también estuvieron ausentes fueron Coronel y Díaz, absorbidos por Suso y Morales, que jugaron un partido casi perfecto. Como si esto fuera poco, Tomás Durso tuvo una floja respuesta en el mano a mano con Castillo que terminó en gol.