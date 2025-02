¿El papa Francisco recibe algún salario?

¿El Papa recibe un sueldo?

El mandatario del Vaticano no percibe un sueldo por sí mismo. Si bien cuenta con los fondos suficientes, tanto para su manutención como para sus viajes, cada uno de los gastos que se hacen en su nombre deben ser autorizados. "A mí no me pagan nada", explicó el papa Francisco. "Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo".