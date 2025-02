Los festejos en Atlético Tucumán terminaron antes del pitazo inicial

El otro homenajeado de la noche fue Coronel que, con este partido, llegó a 102 partidos en el club. “Uno va jugando partidos y no se va dando cuenta. El día de la concentración con Sarmiento mi mujer me dice iba a jugar el partido número 100. Yo no sabía porque son muchos partidos seguidos los que juega y la verdad que se me llenó el pecho de orgullo”, reveló en la previa del partido de anoche a TyC Sports.