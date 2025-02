Los últimos análisis dan cuenta de que el Papa Francisco sufre insuficiencia renal

A pesar de su delicado estado, el Papa ha tratado de transmitir tranquilidad a sus seguidores. En su mensaje dominical del Ángelus, expresó: “Continúo con confianza mi hospitalización (...) siguiendo con los tratamientos necesarios; ¡y el descanso forma también parte de la terapia!”. Además, mediante su cuenta de X -ex Twitter-, agradeció las muestras de apoyo: “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”.