Un final con doble alegría se vivirá en tierras monterizas

Entonces, la intensidad de juego alta se mantendrá hoy. No interesa que el objetivo principal se concretó. Además, acomodarse más arriba en tabla de posiciones, garantizaría un cruce menos difícil. Adjetivar con la palabra fácil no es posible en éste torneo. La LVA tiene equipos que demandan esfuerzo y que llevan a emplear estrategias en pleno juego que muchas veces no fueron planeadas.