Medicamentos para jubilados: un fallo obliga al PAMI a dejar de lado los recortes y los descuentos

En los últimos días se conoció que el PAMI eliminó 44 medicamentos del listado de todos aquellos que podían ser recibidos de forma gratuita por jubilados y pensionados. De acuerdo con el anuncio de la obra social, los fármacos, que ya no estarán cubiertos al 100%, son aquellos que no se consideran esenciales para el tratamiento para enfermedades grabes y crónicas. No obstante, los los afiliados a la obra social pueden pedir una cobertura completa de medicamentos a través de un subsidio por razón social. De esta manera, los jubilados y pensionados deberán presentar un formulario que demuestre su situación económica, así poder acceder a este importante beneficio.