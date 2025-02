Pareceres: Odres viejos para un vino viejo

Entonces, esta revolución juradista, no importa desde dónde se la quiera contar, se ha ido extendiendo por el país al punto tal de hoy de que la mayoría de las provincias tienen juicio por jurados. No solo Córdoba, no solo Neuquén, no solo Buenos Aires. También han abrazado el modelo juradista Chaco, Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Catamarca, Chubut, Río Negro, Mendoza y San Juan. Así hoy, 13 provincias y más de la mitad de la población de Argentina se encuentra bajo el juicio por jurados.