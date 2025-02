Preocupación mundial: la crisis asmática puso al papa Francisco en estado crítico

El medio argentino destaca que la difusión de estas noticias falsas responde a presiones de sectores conservadores, especialmente en Estados Unidos, donde existe una fuerte corriente anti-Bergoglio. Estos grupos buscan generar un clima de confusión y presionar por un cambio de liderazgo en la Iglesia. Ante esta situación, el Vaticano ha optado por la transparencia. “La Nación” informó que los médicos del Papa ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron su estado de salud: una infección polimicrobiana y neumonía bilateral. Aunque aseguraron que no está en peligro de muerte, también señalaron que su recuperación aún no está garantizada. Además, expertos en el tema advirtieron que esta ola de desinformación podría influir en el futuro cónclave, ya que la manipulación informativa no solo afecta la percepción pública, sino que también podría condicionar la elección del próximo papa.