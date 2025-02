Recorrido por una vida dedicada a pensar

Se advierte el pudor de la autora al usar la primera persona en esta “memoria” que empieza en su primera infancia. Nos asomamos muy poco a la intimidad y los sentimientos. Sarlo apela al distanciamiento y subordina su construcción al mundo exterior. Afirma no ser feminista y haber experimentado desde un principio la igualdad con los hombres -“Ser mujer no me colocaba en desequilibrio frente a los hombres”-. A pesar de su autosuficiencia no deja de sufrir intentos de abuso que zanja con dureza. Es tajante cuando sostiene su rechazo al matrimonio y a la maternidad que no le retacearían la autonomía. A pesar de ello se casó una vez y construyó con Rafael Filipelli una pareja duradera. En todo momento postula que sólo podemos acceder a vistas del pasado, recoger escenas marcadas por objetos y personas.