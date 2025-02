Libros recomendados

Todo ser humano es el resultado de un padre y una madre. Se puede no reconocerlos, no quererlos, se puede dudar de ellos…. -con estas sentencias, Le Clézio marca coordenadas en el mapa mental de sus recuerdos y en los del lector y, a continuación, pone en movimiento los infalibles engranajes de su memoria. “El Africano” no es una mera autobiografía, una crónica o un viaje en el tiempo del autor, guía el texto el afán de comprender. Acaso, por eso, su escritura prospera ajena a las posibilidades y restricciones de la narración. La prosa, nítida, elegante, sugestiva, de una secreta complejidad, obedece al fervor de un niño que evoca la sabana del África occidental, para rendirse a esa extensión sin horizonte. Con ese propósito, Le Clézio nos empuja hacia las tormentosas aguas de sus ochos primeros años transcurridos en una casa con techos de chapas, su amistad con sus pares africanos, osados y traviesos, su amorosa madre y su estricto padre, el exotismo de un garden boy que asiste al frustrado jardín de tierra árida, mitad arena, mitad laterita en la que nada medra.