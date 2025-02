Una “Tertulia de tangos” presenta Mariela Acotto

Luego dijo que el tango “es el género con el que más me identifico. Alguna vez un psicoanalista, fue a verme y mirándome a los ojos me dijo: ‘sos una mina que declara parte de su vida en cada canción’”, recuerda. “Realmente varía mi gusto por una época en particular, pero me identifico con los tangos en su momento de apogeo que sería entre 1940 y 1950, aunque incluyo otros como ‘Mi vieja viola’ que es del 20 y también otros más actuales como ‘Desencuentro’, del 62”.