Wainer, un apellido con larga trayectoria en el fútbol sudamericano llegó a Atlético Tucumán

Con apenas 31 años, Martín Wainer ya tiene una trayectoria envidiable en el fútbol profesional. Actualmente, acompaña a Lucas Pusineri como ayudante de campo en Atlético Tucumán, pero su recorrido lo llevó por diferentes países y roles dentro del mundo del fútbol. Desde scout en clubes europeos hasta director técnico en Ecuador, Wainer se forjó con experiencia y trabajo. Comenzó su camino en el fútbol a los 17 años, influenciado por su padre, Gabriel Wainer, quien trabajó con selecciones nacionales en cinco Mundiales consecutivos. Su primer rol fue como scout, buscando talentos sudamericanos para Udinese y Bayer Leverkusen. “Trabajé tres años con esos clubes europeos, gracias a la formación que fui adquiriendo desde chico”, cuenta Martín. “Vengo de una familia asociada al fútbol y mi viejo trabajó con grandes entrenadores”, comenta, haciendo referencia a Marcelo Bielsa, José Pékerman y Gerardo Martino. Su camino en el fútbol le permitió estudiar una carrera universitaria mientras se formaba como entrenador. “Estudié la Licenciatura en Economía porque quería conocer otros campos y también porque me mi trabajo de scouting de manera remota, me permitía estudiar. Pero luego me di cuenta de que mi pasión era estar en el campo de juego”, explica y deja en claro que la economía ahora es cosa del pasado para él.