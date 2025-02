TripAdvisor presenta la lista de las 25 mejores playas del mundo

La playa es sinónimo de verano y de vacaciones.. Ya sea por la relajación que provoca estar en la arena y sumergirse en el mar, o por las caminatas y puestas de sol, las costas son un lugar ideal para el descanso. Es por ello que TripAdvisor, la plataforma especializada en viajes, oficializó el listado de 25 destinos playeros que recibieron el título de Best of the Best de los Travelers' Choice Awards, un reconocimiento que la empresa otorga a aquellos lugares que reciben un gran número de reseñas y opiniones en la comunidad a lo largo de un año. En la nómina completa hay playas de Brasil, único país de Sudamérica que logró la calificación de TripAdvisor.