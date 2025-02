Cartas de lectores: Homo Augmentus

Quiero felicitar a Federico Lik Klett por las excelentes notas de proyección futurista que escribe. Son amenas, instructivas y mueven la imaginación hacia un mundo posible y apasionante. En el artículo “Homo Augmentus” describe con gran habilidad narrativa la evolución del hombre a lo largo del tiempo. Con sincera humildad reconoce que no es biólogo y apreciaría cualquier corrección a su artículo. Respetando su pedido debo hacerle una corrección: el implante coclear es una cirugía que se hace para corregir la sordera, no la ceguera como él describió. Por supuesto que este error, que él mismo anticipaba que le podía ocurrir, no empaña en absoluto el contenido de su excelente artículo.