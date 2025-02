La controversia sobre radares y controles de velocidad

En ambos casos, los vecinos habían dicho a LA GACETA que apenas habían detectado las cámaras, y un experto en circulación vial había criticado que los radares no se estaban usando de acuerdo a las normas y que con ellos se perseguía un fin recaudatorio y no concientizador. “Se tiene que comunicar que hay control con radar porque -se supone- el objeto que tiene no es generarte una multa por una falta de tránsito sino persuadirte a bajar la velocidad y cumplir con la norma”, dijo. Los funcionarios dijeron que se adecuan a la ley nacional de tránsito y enfatizaron que gracias a estos aparatos se ha logrado hacer disminuir los accidentes y que esperan que esto ayude a cambiar la cultura transgresora.