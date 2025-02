Confirmaron la condena contra Felipe Pettinato por el abuso sexual de una menor

Además, sostuvo que el hecho de marzo de 2018 no fue el único. “En septiembre de ese mismo año, Sofía vino a preparar una torta de cumpleaños, al rato vino Felipe y, en un momento, en el living, él me empezó a hacer cosquillas y me tocó las tetas. Reaccionó similar a la otra vez, se quedó sin reacción, se sentó en el piso y después se fue a la cocina. No le dije nada. No sé por qué me hacía cosquillas, pero sus intenciones estaban claras. No me solía hacer cosquillas habitualmente”.