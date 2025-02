Santiago Maratea anunció su incorporación a un popular equipo del ascenso

El club de Munro, que logró un histórico ascenso en 2024, recibió con entusiasmo la llegada del influencer. En un video publicado en Instagram, Maratea agradeció la oportunidad y destacó que su intención es entrenar y progresar como cualquier otro jugador: "La idea no es que me metan de la nada a jugar en primera, sino esforzarme y ver hasta dónde puedo llegar". Además, aclaró que, aunque está dispuesto a colaborar con el club en otras áreas, no tiene planeado organizar una colecta similar a la que realizó para Independiente.