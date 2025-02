Pestañela se sintió cuestionada como madre y explotó: mirá lo que dijo

El potente descargo de "Pestañela" por su maternidad

"No me pregunten cómo están las bebés", dijo tajante Celis en el programa de streaming "La Casa". "Yo nunca salgo a bailar, jamás. Pero cuando salgo, para mí es todo un ritual: dejo a mis bebés, están con Thiago, estoy tranquila, salgo, disfruto, me desconecto, intento pensar que no soy mala madre, que no me da pena, no pensar en ellas, no extrañarlas", inició contando la influencer, pero la tranquilidad en su discurso fue desapareciendo poco a poco.