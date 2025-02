A qué hora hay que tomar agua con limón si se quiere bajar de peso

Es importante recordar que el agua con limón no es una solución mágica, sino un complemento dentro de una alimentación equilibrada y hábitos beneficiosos. Aunque su consumo en ayunas puede resultar ventajoso, no reemplaza otros pilares de la salud. Además, antes de incorporarla de manera habitual, es recomendable consultar con un profesional de la salud para asegurarse de que no haya contraindicaciones en cada caso particular.