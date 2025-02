Por un socavón debieron evacuar al menos 30 hogares en Inglaterra

Miri y su familia lograron salir de su vivienda en cuestión de minutos, llevando consigo solo lo esencial. Actualmente, se encuentran en un alojamiento temporal proporcionado por su aseguradora, aunque la incertidumbre persiste. “Nuestra casa no es segura en absoluto. En este momento no sabemos la magnitud de los daños, pero sabemos que no volveremos a casa durante algún tiempo”, declaró.