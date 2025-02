Cartas de lectores: el pez por la boca muere

He visto mucha gente autolesionada por el mal manejo de las motosierras. Su descargo frente a un periodista oficialista fue lamentable en algunos pasajes, si sabía que es un negocio de riesgo para timberos cabe preguntarse porque lo difundió o promocionó si a priori no lo ignoraba, ¿no era para que las Pymes tuviesen acceso al Capital? es una contradicción flagrante. Después que no eran 44.000 eran solo 5.000 personas como para justificar que el fraude de un privado no es tan importante. Luego se refirió al Escorpión haciendo un racconto de sus fechorías que a esta altura me importa muy poco de ella con su banda de forajidos, y comparaciones como una discusión de barrio. Generar confianza cosa que había logrado para muchos lleva años y no lo logran, tuvo la habilidad en poco tiempo de lograrlo y ahora me da la sensación de haber tirado todo por la borda. Generando un tembladeral con perjuicios económicos para todos los 46 millones de argentinos. No creo sinceramente pese a mis observaciones objetivas que esté involucrado como beneficiario, pero por lo menos fue negligente e imprudente en sus formas de relacionarse con bandidos que pululan en las redes cripto. En lo sucesivo sugiero que a los presidentes hay que sacarles los celulares.