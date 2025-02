Franco Colapinto se refirió a la chance de ser piloto titular de Alpine: "Hay que creer"

Colapinto habló sobre las dificultades económicas que lo alejaban de su sueño

También recordó los desafíos económicos que enfrentó en su camino al automovilismo de elite. “No sabía si iba a correr la carrera siguiente porque no tenía presupuesto. Si no obtenía resultados, otro piloto con dinero subía al auto. No podía romper el auto porque no tenía para pagarlo. Crecí con esa presión y hoy esa presión no está. Estoy contratado por un equipo de Fórmula 1”, explicó.