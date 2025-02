Una semana de trabajos reducida, pero muy positiva para Tarucas

Galindo también aclaró que el partido ante Cobras no dejó jugadores lesionados, sólo algunos con molestias menores. Solamente hay dos jugadores que no estuvieron a disposición en el debut, y en principio llegarían en condiciones al partido de la próxima semana: Tomás Bartolini y Juan Manuel Molinuevo. “Creería que el lunes me sumaría a los entrenamientos con normalidad, así que contento”, sostuvo “Maneco”.