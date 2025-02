El intendente de Yerba Buena denuncia persecución de la SAT

“Casa de Campo”

Según el titular de la Sociedad de Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio, la urbanización denominada “Casa de Campo” no ha finalizado los trámites correspondientes ante la SAT y el Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). “En los términos de la resolución 1051 del Ersept se notificó a 34 barrios privados de Yerba Buena para que regularicen su situación. La SAT ha notificado a la agencia de Yerba Buena los 34 emprendimientos privados que son barrios irregulares. Con muchos de los cuales se realizaron reuniones informativas para regularizar su situación”, indicó a través de un comunicado. Caponio dijo que “la SAT no persigue a ninguna persona de la provincia de Tucumán. En los términos de la normativa vigente y usando sus facultades estamos regularizando situaciones ilegales que se han tornado normales desde hace mucho tiempo y que desde esta nueva gestión no se va a tolerar”.