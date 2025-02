Este es uno de los autos que podría conducir Colapinto en 2025

James Lloyd, quien se encarga de la prensa de Alpine, había anticipado que el pilarense no estaría en el evento ni en las conferencias previas. La sensación es que la escudería, pese a la gran atracción que causa el argentino, prefiere no generar rispideces dentro del círculo íntimo. Especialmente con Doohan que, incluso antes de la oficialización de Colapinto como parte del equipo, está respondiendo más por la incorporación del argentino que por sus expectativas para el campeonato. Según se sabe, tiene contrato durante las primeras cinco fechas, en ese momento se evaluará el rendimiento del australiano y su continuidad o no en el equipo.