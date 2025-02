El creador de $LIBRA alardeaba “controlar” a Javier Milei y de haber pagado sobornos en la Argentina

Diogenes Casares, un experto en finanzas descentralizadas (DeFi) y cofundador de Stream Finance, aseguró: “Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de US$5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto no significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token. La naturaleza de alto nivel de esta persona y la calidad de la fuente (aunque no puedo verificarlo por completo para que quede claro) me preocuparon mucho y me hicieron presionar más”, narró.