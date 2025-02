El dólar "blue" operó estable y los financieros bajaron tras el escándalo por $LIBRA

“Yo no tengo nada que ocultar, puedo hablar tranquilamente. Por lo tanto no tengo problemas de dar la cara. Me parece que los compromisos hay que cumplirlos, eso de que cuando hay un ruido, no cumplir, significa que hay algo que está sucio. Desde la política tradicional están nerviosos, las encuestas nos dan a nosotros, la economía se está recuperando, la inflación va a estar cerca del 1%, bajamos más del 20% de pobreza, saben que si nos va bien, no vuelven más, van camino a la extinción”, aseguró el líder libertario en el inicio de la entrevista con el canal TN.