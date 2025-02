Ratificaron el fallo que le da más poder a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Rosatti y Lorenzetti fundamentaron su rechazo en dos aspectos: primero, que la Asociación de Magistrados no era parte en el expediente; y por otro lado, que las sentencias de la Corte no son recurribles. Rosenkrantz adhirió al voto de los miembros restantes, aunque aclaró que esa decisión no cambia su postura disidente en el fallo original.