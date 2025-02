El amor siempre triunfa: los hinchas de San Martín dejaron de lado el enojo y acompañaron al equipo

Mezcla de sensaciones

Dudó en volver. El enojo y la tristeza todavía están ahí, frescos, intactos, pero hay algo más grande que la derrota. “No pensaba venir porque estoy dolida y enojada, pero terminé aflojando y volví. Creo que la familia, los colores, la camiseta, los amigos... Todo eso me hace volver a la cancha y espero que este año sea mucho mejor para San Martín y para nosotros. Espero mucho más del equipo; que cambien las cosas y que no tengamos que volver a vivir todo lo que pasamos porque realmente me dolió”, confiesa.