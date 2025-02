Un DT que es una "pesadilla" para Atlético Tucumán, y que ya lo venció en este torneo, podría volver al Monumental

La caída de ayer en el clásico fue la gota que rebalsó el vaso en la crisis futbolística que atraviesa el equipo rosarino. De hecho, las primeras charlas con el "Ogro" se dieron el jueves y ambas partes quedaron en aguardar el resultado del trascendental encuentro para saber los pasos a seguir.



Si bien Soso aseguró que no piensa renunciar, esta tarde habrá una reunión para convencerlo dado que Newell´s no está en condiciones económicas y financieras de echarlo.

Por otro lado, Fabbiani deberá acordar su salida de Deportivo Riestra: en estos momentos está jugando frente a Sarmiento en Junín. Del lado del entrenador aseguraron que no habrá inconvenientes, aunque habrá que conocer cómo esto le afecta al club que hace pocos meses le renovó contrato.