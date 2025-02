Hayden Mark Davis, creador de $LIBRA, dijo que “espera instrucciones" para devolver el dinero

“No puedo aceptar monedas si no me permitís decir que me diste monedas y que soy parte del proyecto. Entonces, literalmente devolví las monedas. Todo esto estaba sucediendo antes de toda esta mierda, antes de que supiera que esto era un desastre”, detalló Portnoy en un evento en X Spaces ayer. También precisó que había comprado $LIBRA y esos tokens se los quedó y que mantuvo contacto con Davis mientras el token colapsaba.